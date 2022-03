Seul le nombre de patients traités en soins intensifs diminue. Entre le 19 et le 25 mars, 11.052 contaminations au coronavirus ont été diagnostiquées en moyenne par jour, soit une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente. Dans le même temps, quelque 37.900 tests ont été effectués en moyenne sur base quotidienne, avec près d'un tiers (31,1%) des tests positifs (+2,7%).

Au cours de la même période, 21 personnes (+12%) sont décédées en moyenne par jour des suites du virus.

Entre le 22 et le 28 mars, les hospitalisations ont augmenté de 20%, atteignant une moyenne de 206 nouvelles admissions quotidiennes. Lundi, 2.855 personnes testées positives au Covid-19 (+17%) se trouvaient à l'hôpital, dont 170 étaient traitées en soins intensifs (-5%).

Le taux de reproduction, qui mesure le degré de contagiosité du virus, est lui aussi en hausse, à 1,11. Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

Concernant la vaccination, 80,1% de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 79,2% a reçu deux doses (84,5% en Flandre, 73,6% en Wallonie, 70,8% en Communauté germanophone et 61,4% à Bruxelles). À l'heure actuelle, 70,2% de la population a reçu une troisième injection en Flandre, 53,5% en Wallonie, 52,6% en Communauté germanophone et 36,9% à Bruxelles (pour une moyenne de 61,6% en Belgique)