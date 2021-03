Actuellement, 54 patients touchés par le Covid-19 sont soignés à l’UZ Brussel situé à Jette. Et au cours des dernières 24 heures, huit nouveaux patients ont été admis et seulement deux patients ont pu quitter l’hôpital. 15 patients se trouvent dans l'unité des soins intensifs dont 10 patients sont ventilés de façon invasive. Le professeur Marc Noppen, directeur général de l’UZ Brussel depuis 2006 et également pneumologue, nous en dit plus sur la situation d’urgence dans laquelle se trouve son hôpital et tient à rappeler que la capacité maximale des lits en soins intensifs en phase 1B est déjà atteinte. Interview.