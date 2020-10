Mairus Gilbert, qui était déjà apparu très marqué sur le plateau de la RTBF jeudi soir , a une nouvelle fois appelé à la mobilisation. Il l'a fait cette fois sur Twitter, quelques minutes seulement après la conférence de presse donnée par le comité de concertation.

L'épidémiologiste de l'ULB en appelle à la responsabilité de chacun. Mais il demande surtout aux influenceurs, ceux qui touchent un large public, de se mobiliser pour lutter contre le Covid. "Vous, qui avez 100, 1000, 10.000, 100.000 followers sur Facebook, Instagram ou par ici. Vous qui voyez du monde tous les jours, sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous ! Il est minuit moins une, votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre", écrit-il dans une série de messages sur Twitter.

"Aidez-nous à dire la prudence, la mesure, cette marche sur un tapis d’œufs. Aidez-nous à dire que cette crasse nous concerne tous, que nous devons marcher en nous aidant les uns les autres. Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona. Un truc idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu'on a dans la poche et qu'on sort quand on aime ou respecte celui ou celle à qui on parle. Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n'est pas renoncer à la vie, à l'amitié ou à l'amour. Que c'est temporaire, ça passera, que c'est protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c'est faire preuve de lien, d'humanité. Vous êtes les meilleurs experts, les meilleures expertes des codes qui nous échappent, des manières de dire, des manières de convaincre celles et ceux qui vous écoutent. Faites-le avec votre talent, votre conviction, vos mots. Il est minuit moins une, c'est maintenant!"