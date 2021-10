Face à la flambée des contaminations de Covid-19 et la hausse des admissions à l’hôpital ces dix derniers jours, la première ligne se retrouve sous pression.

La charge de travail est en effet de plus en plus importante, voire impossible à supporter pour les médecins généralistes, mais aussi les PSE dans les écoles, la médecine du travail, les call centers ainsi que les centres qui assurent les suivis des contacts. Serge Degand, médecin depuis plus de trente ans à Bruxelles, parle même d’une vague administrative à gérer. "C’est une catastrophe, on est noyé dans la paperasse, noyé par les demandes administratives concernant les tests, la régularisation concernant la vaccination, le CST et les cas contacts. Ce sont des démarches rendues trop complexes et qui sont épuisantes", témoigne-t-il.

(...)