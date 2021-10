Le commissaire général Marc De Mesmaeker a un message à faire passer au monde politique qui vient de retirer 100 millions promis à la police.

Une fois n’est pas coutume, le patron de la police fédérale soutient son personnel dans les actions lancées ce vendredi en réaction aux décisions du gouvernement concernant la pension des policiers. En front commun, les organisations syndicales ont activé un préavis de grève jusqu’au 1er décembre prochain.

Le commissaire général Marc De Mesmaeker dit comprendre les membres de son personnel. " Ils se sentent un peu trompés et à la limite un peu provoqués par cette décision concernant la prépension parce qu’il avait été convenu en 2016 que le système de prépension à 58 ans en fonction de la durée de la carrière au sein de la police, était temporaire jusqu’à ce que tous les systèmes de départs anticipés au sein de la fonction fédérale publique soient revus de façon harmonisée, donc tous ensemble. Et le politique annonce à présent que la police passera en premier. Je peux donc comprendre le sentiment des syndicats, d’autant plus que cela arrive après une contribution considérable de la police dans la gestion de la crise sanitaire. En tant que commissaire général, je comprends donc les actions des syndicats. De plus, je trouve qu’on se trompe de débat ", ajoute le patron de la police fédérale pour qui ces départs à 58 ans ne sont pas la priorité.

(...)