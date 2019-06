Stéphane est infirmier depuis 8 ans et demi et travaille depuis trois ans et demi aux urgences et soins intensifs de Saint-Pierre. Il est à l’origine, avec son service et la salle d’accouchement de l’hôpital, du mouvement de grève des hôpitaux Iris de lundi dernier. Une grève organisée en à peine 10 jours et à laquelle s’est joint nombre de professions du secteur hospitalier comme les médecins en formation, les brancardiers, les aides-soignantes… Ce qui fait dire à l’infirmier que le mouvement va prendre une ampleur qui fera monter les revendications au fédéral. "Maggie De Block a dit que les infirmiers aboyaient mais ne mordaient pas. Elle va voir que nous pouvons mordre. C’est une question de survie."

