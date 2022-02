Ce n’est donc pas un jour de trop que le CST aura été en application mais une semaine de vacances de Carnaval de trop. C’est le sentiment qui se dégage dans les rangs de l’opposition parlementaire à la suite de l’annonce faite mercredi par le cabinet du Premier ministre de fixer la réunion du prochain Comité de concertation au vendredi 4 mars.

Défi regrette que ce Codeco arrive "après les vacances de Carnaval et non avant alors que c’est un moment charnière pour les secteurs encore impactés". Le CDH considère que cette rencontre ministérielle pourrait encore se faire ce vendredi 25 février. Le PTB avait quant à lui l’espoir que la levée des dernières mesures sanitaires soit annoncée encore plus tôt.