La crise sanitaire a non seulement amplifié les besoins au sein des associations et des enfants précarisés mais aussi obligé la RTBF à revoir ses plans. Impossible, à la suite des mesures sanitaires en vigueur, d’installer le cube sur la Grand-Place de Tournai comme prévu initialement.

La RTBF avait donc trouvé un plan B pour ses trois animateurs vedettes que sont Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver. À savoir un relais dans un studio durant six jours et six nuits et dont les meilleurs moments seraient retransmis en télévision dans huit émissions sur La Une, le web et les réseaux sociaux de Viva for Life. Avec un "Fanwall" (traduisez un "mur de fans") interactif mis à leur disposition pour encourager et aider le trio dans ses défis. Les fans, via le site vivaforlife.be, sont d’ailleurs invités à relever douze défis - chacun chez soi mais ensemble - dans le même temps imparti aux présentateurs.

Quant au fameux cube, la RTBF annonce qu’il sera finalement bel et bien installé mais au pied de la Tour Reyers du 17 au 23 décembre. Mais sans contact avec du public donc, juste le "Fanwall".