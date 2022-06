Donner plus d’argent aux régions, moins de compétences au fédéral, revoir le rôle des Communautés, faire l’inverse… c’est le jeu incessant des réformes de l’État fédéral belge. Une septième est actuellement sur les rails visant à revoir le fonctionnement interne des institutions gouvernementales. Pour Jules Gheude, qui milite depuis plusieurs années pour rattacher la Wallonie à la France, cette réforme n’a que peu de chances d’aboutir.

L’essayiste, qui se présente lui-même comme pessimiste quant à l’avenir de la Belgique, prophétise la fin du Royaume pour bientôt. Les élections de 2024 pourraient provoquer ce sombre tournant. Le projet de réforme institutionnelle de la Vivaldi, "cette hydre à sept têtes bourrée d’incohérences et de failles" est, à ses yeux, voué à l’échec. "En 2024, le fameux compromis à la belge va montrer qu’il a atteint ses limites et l’on va se retrouver face à un dialogue de sourds", avertit l’intellectuel wallon.

Sur les 50 dernières années, Jules Gheude a écrit une quinzaine de livres dont un grand nombre se penche sur les fissures des modèles institutionnels belges. Ses observations ont été méticuleusement rassemblées lorsqu’il était directeur des relations internationales au ministère de la Communauté française, proche collaborateur des présidents du PRL Jean Gol (1980) et Louis Michel (1982), mais surtout comme assistant de François Perrin, un homme dont il loue le charisme et l’intellect. Perrin, entré au gouvernement fédéral en 1974, accordait beaucoup d’importance à prendre régulièrement le pouls de la Flandre. " Il m’a engagé dans son cabinet uniquement pour m’occuper de la presse flamande. Tous les jours, de 1974 à 1976, je lui traduisais l’intégralité des éditoriaux flamands. J’ai pu me servir par la suite de cet acquis pour écrire mes différents livres." En 2006, après le coup Bye-Bye Belgium de la RTBF, le militant dit ressentir un changement au niveau des relations communautaires. " J’ai eu le sentiment que le démantèlement de la Belgique était un phénomène inéluctable."