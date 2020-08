De 200, on est passé à 100 ; de 100, on repasse désormais à 200. Difficile de suivre les constantes fluctuations du nombre de personnes autorisées lors d’événements culturels. Suite au Conseil national de sécurité (CNS), 200 personnes sont donc autorisées à l’intérieur et la jauge passe de 200 personnes à 400 en extérieur à partir du 1er septembre. Dans tous les cas, le port du masque reste obligatoire et les distances de sécurité sont à respecter.

La Première ministre, Sophie Wilmès, a toutefois laissé entendre que des dérogations seraient possibles à partir du 1er septembre. Si le gouvernement assure avoir entendu les demandes des professionnels, ceux-ci ne semblent pas tout à fait convaincus des dernières annonces.

(...)