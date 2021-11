Avant de tomber plus bas et de ne plus croire en moi, je vais m’arrêter momentanément. Je n’en peux plus, je ne peux plus travailler dans des conditions pareilles, qui mettent en danger la vie du patient." Nadine (prénom d’emprunt) est infirmière au sein d’une unité de soins intensifs d’un hôpital wallon très réputé. Après 14 ans de bons et loyaux services, cette Floreffoise âgée de 37 ans décide de déposer sa blouse blanche.