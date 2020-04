Jean-Marie a souhaité un bon Ramadan aux musulmans, sans oublier l'actualité.

Jean-Marie est un policier bien connu à Bruxelles, il avait fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il parlait de nombreuses langues dont l'arabe, le lingala ou encore le grec et le polonais.

Hier, à la veille du début du mois de Ramadan, il a à nouveau pris la parole sur les réseaux sociaux.

Dans une petite vidéo où il mélange le français et l'arabe, il souhaite un bon mois de Ramadan aux musulmans tout en rappelant de "faire attention au Covid-19" et de bien suivre "les directives des médecins pour notre bien à tous, mais aussi celui de nos parents et grands parents".