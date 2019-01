Le détenu qui s'est échappé vendredi de l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles n'a toujours pas été retrouvé, a indiqué samedi le parquet de Bruxelles.



Les recherches sont donc toujours en cours. L'individu, né en 1978, est un détenu de la prison de Forest. Il était à l'hôpital Saint-Pierre pour une consultation médicale et a profité d'un moment de distraction pour prendre la fuite. Il était menotté et non armé au moment où il s'est échappé. Le détenu était en exécution de peine pour une condamnation dans un dossier de stupéfiants. Il était en séjour illégal sur le territoire.

Un autre détenu s'est échappé vendredi du palais de Justice de Malines alors qu'il devait être présenté à un juge d'instruction. Il n'a pas encore été retrouvé non plus.