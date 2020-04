Quatre février 2019. Un Belge, rapatrié deux jours plus tôt de Wuhan, est testé positif au coronavirus. Le 15 février, cette personne est guérie et peut quitter sa quarantaine. Entre-temps, le 25 février, Maggie De Block, ministre de la Santé, annonce que 150 cas suspects sont tous testés négatifs. Le coronavirus n’est pas officiellement présent en Belgique. Elle ajoute sur la VRT que " le risque que le virus atteigne notre pays est réel". Il faudra attendre le 1er mars pour que le second cas avéré soit détecté.

(...)