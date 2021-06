Valérie Glatigny est arrivée sur la pelouse à temps pour le combat de Djemilla Gontaruk, boxeuse de 29 ans qui combattait pour le titre de championne d’Europe. Et ce n’est pas anodin puisque la ministre des Sports est venue soutenir deux causes. Premièrement, cet événement qui accueillait des spectateurs était une première depuis longtemps et symboliquement, les combats sur le ring étaient à l’image du combat mené contre la crise du coronavirus. "C’était une grande joie pour moi de venir, explique la ministre des Sports. Depuis le 9 juin dernier il y a des assouplissements, et on avait peur que les sports de combat ne puissent pas reprendre. Ils supposent des contacts physiques importants et donc, plus de risques ."