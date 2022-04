La reprise en présentiel est compliquée pour nos étudiants de première année d’université.

L’Université de Namur et de Saint-Louis de Bruxelles organisent chaque année des examens appelés "Passeports pour le BAC". Des tests totalement formatifs pour évaluer le niveau de leurs nouveaux venus. Ces questionnaires sont partagés sur des prérequis de deux matières : l’un porte sur les mathématiques, et l’autre sur la lecture et la compréhension de textes universitaires.

En septembre, 1 470 élèves ont répondu à ces examens de prérequis. Pour le passeport de compréhension, les résultats indiquent une diminution de liens logiques entre les textes. Même conclusion en mathématiques où un manque flagrant de prérequis se fait ressentir dans des sujets comme la géométrie, la logique ou la représentation graphique.