Après cinq années à la tête du WWF Belgique, Antoine Lebrun devient le chef de cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement et de la Nature, Céline Tellier, a annoncé vendredi l'organisation mondiale de protection de la nature.

Celle-ci y voit un signe de reconnaissance de son propre travail. Céline Tellier est elle-même issue du milieu associatif. Elle est la secrétaire générale d'Inter-Environnement Wallonie.

"La nomination d'Antoine Lebrun comme chef de cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement et de la Nature est un bon signal pour le biodiversité et le climat. Cela démontre que le travail de terrain et le travail politique du WWF portent leurs fruits", a commenté l'organisation active dans cent pays, dans un communiqué.

Selon celui-ci, l'accord de gouvernement wallon rencontre ses exigences les plus importantes. Les partis de la majorité veulent ainsi donner plus d'espace à la nature, encourager l'agriculture respectueuse de l'environnement, soutenir une loi climat et instaurer une extinction progressive du recours à l'énergie fossile.

Le WWF accueille positivement ces objectifs et appelle les gouvernement fédéral et de la Région flamande à mettre la même ambition à l'ordre du jour.