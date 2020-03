Le chef des soins intensifs du CHC Liège tient à remercier ceux qui lui ont envoyé de nombreux messages chaleureux. Il est chez lui, dort beaucoup, et nous explique comment les symptômes ont commencé

Le Docteur Philippe Devos n'est plus à présenter. Le scénario du pire , c'est lui. Moqué au début de la crise pour avoir été un lanceur d'alerte en Belgique, il est aujourd'hui soutenu par la majorité des médecins, comme il nous l'expliquait pas plus tard que la semaine dernière . Il a annoncé ce week-end être lui même atteint par le Covid-19. De quoi susciter une pluie d'encouragement qui l'ont fortement touché. Il en profite ici pour remercier les nombreuses personnes qui lui ont envoyé des messages, à travers les réseaux sociaux notamment.

Confiné chez lui depuis ce week-end, le Docteur Philippe Devos dort beaucoup. Quinze heures par jour en moyenne. Son épouse, également positive, en fait de même.

Par téléphone ce lundi, celui qui est aussi le président de l'Absym, le plus grand syndicat de médecins de Belgique, nous raconte comment il a compris qu'il était atteint du coronavirus.

"J'étais à l'hôpital fin de semaine dernière avec mes collègues et j'ai tout à coup été pris par une diarrhée. J'ai tout de suite compris que cela devait sans doute être le Covid-19. J'ai immédiatement demandé à m'isoler". En rentrant chez lui, le médecin ressent alors des douleurs à la tête. "De violents maux suivis de toux et de température. Je suis monté à 38.8. Ma compagne, qui n'a que 35 ans, présentait davantage de fièvre. Le test a confirmé que nous étions tous les deux touchés. Depuis lors, on ne sort plus de la maison et je dois d'ailleurs remercier ici aussi mes voisins, qui se sont montré vraiment extraordinaires. Ils n'ont pas eu peur et font toutes nos courses depuis lors. C'est formidable", ajoute Philippe Devos.

Le chef des soins intensifs devra-t-il être hospitalisé ? "Non, non, pas à ce stade. Pour une hospitalisation, il faut vraiment un essoufflement à l'effort. Je n'en suis pas là, même si je suis très fatigué".

Et à propos d’essoufflement à l'effort, celui-ci ne doit pas être confondu avec les symptômes de l'anxiété, rappelle Docteur Devos : "J'ai beaucoup d'amis qui pensent en être victimes ces derniers temps. Ils se plaignent de ne pas savoir grimper les escaliers sans être essoufflés mais cela résulte aussi de l'anxiété que provoque cette crise sanitaire", termine-t-il avant de retourner se reposer.