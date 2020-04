Curare, hypnovel, propofol... Autant de médicaments essentiels dans les services de réanimation hospitaliers. Si les hôpitaux belges ne sont pas encore en rupture de stock, l'inquiétude grandit face à la vague de patients atteints par le Covid-19 qui déferlent actuellement.

Le Dr Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym), donne de nouvelles indications sur les risques de pénurie et les médicaments les plus consommés en ce moment dans nos hôpitaux.

Il s'étonne par exemple que l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (l'AFMPS) délivre des anesthésiques pour animaux pour les malades du Covid-19, autorisant ainsi la prescription de certains produits vétérinaires afin de faire face à une éventuelle pénurie de médicaments. Des anesthésiants, équivalents à ceux utilisés pour les humains, sont notamment concernés. Une information confirmée par l'AFMPS. "La piste du Proposure (pour remplacer le sédatif humain du Propofol) a été explorée et confirmée dans sa composition par nos experts. Ce sédatif peut donc être administré auprès des patients. Des emballages de Proposure ont été envoyés pour la première fois le 7 avril dernier à certaines pharmacies hospitalières avec qui nous communiquons chaque jour", rapporte le service de presse de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Quels sont les médicaux essentiels utilisés aux soins intensifs et lesquels sont menacés de pénurie ?

Philippe Devos: "En gros, pour travailler en réanimation, on a besoin de quatre familles de produits qui sont actuellement sous tension. (...)