Pour le médecin intensiviste liégeois, Philippe Devos, la Belgique paye aujourd’hui son manque d’anticipation sur les derniers mois.

Le rebond actuel de l’épidémie se ressent-il déjà dans les hôpitaux ?

"Si la situation est sous contrôle, elle commence toutefois à se tendre. Nous ne voulons pas faire subir aux patients non Covid la même chose que lors de la première vague lorsque 10 000 cancers avaient été non traités à cause de la situation causée par le Covid."

Et si les chiffres continuent de s’aggraver, peut-on craindre un report des soins non liés au Covid ?

"On essaye de tout mettre en œuvre pour ne pas le faire payer aux patients non Covid. Il y a donc deux flux de patients à gérer. Il faut maintenir ouvertes les autres consultations mais ça devient de plus en plus difficile et de manière précoce. Aujourd’hui, dans des hôpitaux bruxellois et liégeois, on recommence à déprogrammer des opérations, qui seront reportées après l’hiver, c’est le cas également à Anvers."

Le testing et le tracing, souvent critiqués, sont-ils plus performants aujourd’hui ?

"Ce qui est dommage dans ce système, c’est que lors du tracing, la cellule qui contacte les gens ne les interroge pas sur le lieu où ils pensent avoir été contaminés. Avec cette donnée, disponible en France, on pourrait savoir où ont lieu les contaminations de manière massive, lors des guindailles ou alors au domicile. Cela permettrait de savoir quelles mesures seraient les plus efficaces sur le terrain. Ici, on se base sur des connaissances scientifiques lors des épidémies précédentes sans certitude sur l’efficacité des mesures. On navigue à vue."

Quelle est votre position sur la fermeture des écoles ?

"Il faut distinguer l’école pour les plus de 12 ans et celle concernant les moins de 12 ans pour laquelle on sait que les enfants sont un moins grand vecteur d’infection. Pour les plus de 12 ans, c’est un autre débat. On en est à limiter tout rassemblement et les bulles de contacts à trois personnes. Donc on peut se poser des questions, et cela pourrait avoir du sens pour freiner l’épidémie."