Les élèves francophones se détournent chaque année un peu plus de la langue de Vondel. L’an dernier, seul un élève de première secondaire sur trois a choisi le néerlandais comme première langue étrangère contre 64 % pour l’anglais. C’est le pourcentage le plus bas jamais enregistré.

Le journaliste de RTL Christophe Deborsu a tenté de comprendre les raisons de ce désamour à travers un microtrottoir. Parmi les raisons énoncées par les francophones, on trouve les tensions politiques entre la Flandre et la Wallonie et la prévalence de l’anglais sur la scène internationale.