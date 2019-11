Les JO de Tokyo 2020 et de Paris 2024 mobilisent l’attention des sportifs de haut niveau du monde entier. Une telle échéance se prépare des années à l’avance. La Belgique est-elle prête ? Dans une note publiée par L’Écho et transmise à la ministre des Sports, Valérie Glatigny (MR), l’administration des sports de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) tire la sonnette d’alarme. Elle estime qu’elle ne sera bientôt plus en mesure de financer et d’encadrer de nouveaux sportifs de haut niveau.