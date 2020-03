Le Fonds Erasme et la Fondation ULB lancent un appel aux dons, d’une part, pour agir au mieux sur le terrain et, d’autre part, pour financer un ambitieux programme de recherche.

La situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 génère une pression importante sur l’ensemble du réseau hospitalier et chaque hôpital tente de faire face à l’afflux croissant de patients infectés. Dans ce contexte exceptionnel, l’Hôpital Académique Erasme transforme certaines de ses unités en unités coronavirus afin de garantir l'accueil des malades et la qualité des soins prodigués.

Pour transformer des unités d'hospitalisation en unités COVID-19, 1 million d’euros sont nécessaires. "Ces unités sont appareillées pour réaliser sous surveillance rapprochée tout acte technique dont la dialyse, le support ventilatoire et plus tard la revalidation. Cette transformation coûte 1 million d’euros pour toutes les unités d’hospitalisation, le Service des Soins Intensifs et les Urgences, un coût trop important pour l’institution. L’Université libre de Bruxelles a d’ores et déjà décidé de financer la transformation d’une unité de soins en unité "COVID-19". Dans l'immédiat aussi, une recherche pour diminuer la mortalité des malades", indique l'Université Libre de Bruxelles via un communiqué.

Par ailleurs, afin de poursuivre voire intensifier les prélèvements actuellement réalisés et avec l’objectif de tester, dès à présent, de nouvelles molécules, le Fonds Erasme pour la recherche médicale et la Fondation ULB démarrent un ambitieux programme de recherche fondamentale et clinique sur la maladie. "Ce projet vise à comparer, dans l'immédiat, la perfusion de l’angiotensine 1-7 au traitement "standard" actuellement utilisé en cas de maladie au Coronavirus SARS-CoV-2 en espérant montrer une amélioration significative de l'atteinte pulmonaire et diminuer la mortalité de ces patients. Il comprendra plusieurs phases aussi bien de recherche fondamentale que clinique. Il réunira des chercheurs de la Faculté de Médecine de l'ULB et de l'Hôpital Académique Erasme : soins intensifs, anatomopathologistes, pneumologues et infectiologues. Des collaborations avec d’autres centres de recherche seront réalisées. explique le communiqué.

En résumé, cette recherche permettra de mieux combattre cette maladie et devrait permettre d'enrayer de telles pandémies dans le futur. Les dons permettront d’aménager les unités à hauteur de 1 million d’euros. Le surplus sera intégralement versé au projet de recherche.

Vous pouvez soutenir cette démarche dictée par l'urgence de la situation en faisant un don sur un compte spécialement ouvert :

Université libre de Bruxelles

BE79 2100 4294 0033

Avenue Franklin Roosevelt, 50 1050 Bruxelles

Communication : Soutien Coronavirus

A noter qu'une attestation fiscale sera fournie pour tout don supérieur à 40 euros.

"Tant les patients, les équipes hospitalières ainsi que les chercheurs du Fonds Erasme et de la Fondation ULB vous remercient par avance pour votre générosité et votre solidarité" conclut le communiqué.