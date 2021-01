L'objectif de ces séances est d'aider les chômeurs à identifier rapidement les services qui pourront les aider dans leur recherche d'emploi, annonce vendredi le Forem dans un communiqué. "Les séances 'Welcome' sont des rencontres virtuelles interactives basées sur l'échange et le conseil. Durant une heure, des demandeurs d'emploi de tous horizons et avec des projets professionnels plus ou moins aboutis auront l'occasion de découvrir ce que le Forem peut faire pour eux et de poser des questions en direct aux conseillers", détaille le Forem.

Cinq séances sont prévues les 14 et 28 janvier et le 11 février.

Informations et inscriptions: agenda.leforem.be/welcome.