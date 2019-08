"Aucun drapeau flamand n’a été retiré mais bien le drapeau flamingant, symbole de la collaboration, qui n’a pas sa place ici", ont affirmé les organisateurs du Pukkelpop vendredi.

Il y a donc le drapeau flamand d’un côté noir-jaune-rouge, le flamingant noir et jaune de l’autre. L’un serait le drapeau officiel et neutre de la Flandre, l’autre serait le symbole de la collaboration. Ces deux drapeaux, que très peu d’éléments différencient, s’inspirent tous deux des armoiries du comté de Flandre. Leur signification réelle semble plus nuancée que la caricature qu’en ont faite les organisateurs du Pukkelpop.

