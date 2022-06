"Les deux dernières années ont donc été très difficiles", a-t-il affirmé, selon le texte de son discours fourni par son cabinet, en citant la crise sanitaire liée au Covid-19, aux inondations de juillet 2021 et à la guerre en Ukraine. "Mais (...), les Wallons sont résilients. Quant à leur futur, il s'annonce brillant", a affirmé M. Di Rupo en évoquant le "plus grand plan de relance de notre histoire" adopté par le gouvernement régional.

"Un plan très ambitieux qui sera notre feuille de route durant les prochaines années. De quoi tourner la page des difficultés et en écrire de nouvelles, bien plus heureuses", a-t-il dit.

Le ministre-président a assuré que des signes tangibles de redressement apparaissent déjà grâce au travail de son équipe. "Près de 30.000 nouveaux emplois ont été créés en 2021, le chômage est en baisse et le taux de création d'entreprises a progressé de 12,5%", a-t-il souligné.

Il a toutefois admis que ces résultats n'étaient "pas suffisants".

"Il nous faut aller plus loin et c'est la raison d'être de notre plan de relance" qui pour la première fois "reçoit un appui concret des partenaires sociaux et environnementaux", a-t-il poursuivi en se félicitant que "tout le monde travaille dans la même direction, dans l'intérêt supérieur de la Wallonie".

Selon M. Di Rupo, ce plan de relance "inédit" permet de "créer une dynamique toute neuve en Wallonie" avec comme objectifs de sortir de la pauvreté un maximum de personnes, de créer de l'emploi de qualité, de stimuler l'économie, de généraliser le monde du numérique au service des citoyens et de freiner la dérégulation climatique.

"C'est le cœur même du projet écosocialiste que nous avions mis au point tous ensemble lors du Chantier des idées, et qui est renforcé aujourd'hui par le travail déterminé et déterminant de Paul" Magnette, le président du PS, a-t-il encore indiqué.