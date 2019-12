Les travaux ont débuté en mai dernier et avancent bon train.

Ce jeudi, nous avons pu découvrir le chantier du futur Plopsaqua d’Hannut-Landen, situé à cheval entre les deux communes, et donc sur la frontière linguistique. Ce parc aquatique verra le jour dans le courant de l’année 2020, et les travaux sont en cours depuis le mois de mai dernier. Le chantier prend forme, et on imagine déjà le résultat final.

Pour rappel, le groupe Plopsa a investi 25 millions d’euros sur ce projet qui comprendra une piscine de 25 mètres à huit couloirs, une piscine d'instruction à quatre couloirs qui répondra au grand nombre d'écoles et de groupes attendus, mais aussi une vaste aire récréative avec trois toboggans spectaculaires, dont le Sky Drop de 19 mètres de haut, une piscine à vagues, une rivière sauvage, une maison de jeux, un jacuzzi, une piscine extérieure, un bain de soleil et un sauna.

Il n’est donc pas encore l’heure de faire un grand plongeon, mais les amateurs ont déjà hâte de découvrir ce complexe qui fera du bien à toute une région.