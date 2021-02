Détourné de son usage alimentaire pour être inhalé, le protoxyde d’azote peut provoquer de sévères troubles neurologiques.

Depuis plusieurs années, vous avez probablement constaté sur les trottoirs des grandes villes la présence de petites cartouches métalliques abandonnées au sol. Il s’agit du signe le plus visible de la consommation de protoxyde d’azote, plus communément appelé gaz hilarant. Il provoque chez celui qui l’inhale une légère euphorie pendant une dizaine de minutes. Mais, depuis plusieurs mois, les forces de police bruxelloises font des découvertes bien plus impressionnantes.

(...)