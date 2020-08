Jeudi, Sophie Wilmès a indiqué qu’on allait " passer d’un management de crise à un management de risques ". Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, en utilisant désormais des stratégies à long terme.

Conséquence : le groupe d’experts en charge de l’Exit Strategy, le GEES, disparaît. Il sera remplacé, selon De Standaard et à la demande de Sophie Wilmès, par un nouveau conseil consultatif qui devra avant tout se concentrer sur le bien-être mental et les contacts sociaux. Ce conseil s’intégrerait dans une sorte de Celeval réadapté pour les prochains mois. C’en est donc fini de l’importance primordiale du GEES - bien trop grande selon de nombreux politiques -, incarné par des personnalités telles qu’Emmanuel André, Marius Gilbert, Marc Van Ranst ou Erika Vlieghe. "Les avis seront plus divers, ils concerneront les avis de voyage, il y aura potentiellement des sociologues, des psychologues, spécialistes du comportement, etc. Le but est d’élargir à d’autres disciplines.

(...)