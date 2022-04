Les producteurs de fruits et légumes ont été sur le qui-vive tout le week-end pour limiter la casse.

Les gelées tardives, voilà bien un événement météo qui hante les producteurs de légumes, et surtout de fruits, en cette période de l’année. Et 2022 a ceci de particulier que le mois de mars a été exceptionnellement beau et doux. Un plaisir pour tout le monde, et donc pour les plantes et arbres qui ont commencé à pousser bien plus tôt que l’année dernière. Mais tout arbre en fleur ou jeune pousse ne peut pas résister longtemps au gel. Tout le week-end, les producteurs n’ont donc pas compté leurs heures pour protéger au maximum les futures récoltes et limiter les dégâts. "Ce sont les semaines à venir qui vont nous dire si l’épisode a fait de gros dégâts ou pas, commente Emmanuel Grosjean, coordinateur au collège des producteurs agricoles de Wallonie. J’ai fait le tour des différents producteurs, et il semble que les dégâts soient limités dans l’ensemble. Tout le monde est fatigué car il a fallu surveiller non-stop et trouver des solutions parfois très coûteuses comme des bougies, des souffleries ou encore des bâches. Les prix de l’énergie n’arrangent évidemment rien."