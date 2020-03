L’histoire de la petite Léa avait ému toute la Belgique en 2013. Née le 11 octobre 2012, la fillette s’était très vite retrouvée hospitalisée pour une cirrhose au foie. Transplantée grâce à un don vivant de son papa, Christopher, Léa survit malgré les multiples allers retours aux soins intensifs qui suivront son opération. La petite fille s’accroche à la vie et ses parents gardent le moral grâce notamment à l’incroyable élan de soutien qui verra le jour via la page Facebook Tous ensemble pour Lea, devenue depuis une association en faveur du dons d’organes.

Plus de 30.000 personnes suivent le quotidien de la petite Léa depuis sept ans via cette page qui n’était au départ destinée qu’à donner des nouvelles aux proches de Julie et Christopher, plongés subitement de la vie de jeunes parents à ce combat rythmé par l’incertitude de voir la petite Lea grandir. Julie ne compte plus les fois où on lui a demandé de faire ses adieux à sa fille.

“Il y a eu la greffe du foie et toutes les complications qui ont suivies. On se retrouvait chaque fois aux soins intensifs où on nous disant qu’elle souffrait d’une pneumonie. On nous disait qu’elle était condamnée puis son état s’améliorait avant de se dégrader à nouveau. On ne comprenait pas. Au bout d’un an et demi, un médecin de l’hôpital de Leuven a proposé de la mettre en hémodialyse. Lea y allait quatre fois par semaine, dans l’attente d’un don de rein cette fois”, précise Julie.