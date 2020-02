Dans le courant du mois de mars, la SNCB va renommer la plupart de ses produits.

Ne dites plus "Go Pass" mais "Youth Multi". Ne dites plus "Rail Pass" mais "Standard Multi".

Dans le courant du mois de mars, la SNCB va renommer la plupart de ses produits, "afin de rendre sa gamme plus claire et plus transparente pour ses clients". Le célèbre Go Pass, carte de dix trajets en train à prix réduit pour les moins de 26 ans, et son équivalent Rail Pass pour les plus de 26 ans ne seront pas les seuls à changer de nom. Le billet combiné B-Excursion (trajet en train + entrée à un événement) s’appellera désormais Discovery Combi. Le Supplément Diabolo pour les voyages en train vers Brussels Airport deviendra logiquement Supplément Brussels Airport.

La SNCB rebaptisera aussi la carte pour dix trajets Key Card en Local Multi et la carte Campus pour les étudiants deviendra Student Multi.

Enfin, le Go Pass 1 (un ticket pour un trajet unique pour les moins de 26 ans) et le Go Unlimited (pass réservé aux moins de 26 ans pour voyager de manière illimitée sur l’ensemble du réseau pendant les vacances scolaires) deviendront respectivement Youth Ticket et Youth Holidays.

Conditions d’utilisation inchangées

"La SNCB a opté pour des concepts facilement compréhensibles, et ce dans les différentes langues. Pour le choix des noms, la SNCB a notamment fait appel à des panels d’utilisateurs afin de tenir compte de leurs avis", annonce-t-elle.

Les conditions d’utilisation de ces différents produits ne changent pas. De plus, l’ancien et le nouveau nom des produits coexisteront pendant au moins six mois, précise la SNCB.