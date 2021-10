Le gouvernement est parvenu à un accord. Alexander De Croo a tracé les grandes lignes et réformes de sa législature.

Alexander De Croo et ses collègues de la Vivaldi affichent une petite mine ce matin au bunker du 16 rue de la Loi, entre épuisement et soulagement. Après une nuit blanche, des cris, des interruptions de séance, le départ en trombe de Sophie Wilmès à trois heures du matin, le revirement de dernière minute de Pierre-Yves Dermagne, le Premier ministre est parvenu à ficeler in extremis un budget pour 2022, la réforme du marché du travail, la relance et les mesures pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie. Les grandes lignes de cette législature sont enfin tracées (voir encadrés).

Un effort de 2,4 milliards € d’économie totale sera réalisé en 2022, soit 1,4 milliard de plus que ce que prévoyait a minima l’accord de gouvernement. "C’est un effort considérable : il faut relancer l’économie et se lancer dans une trajectoire", synthétise le Premier ministre.

Il y aura également des investissements, avec un accent net sur la transition énergétique et le climat. 1,2 milliard d’euros de plus (déjà annoncés) seront également investis dans les soins de santé l’année prochaine. L’ensemble, entend-on, ne tiendra la route qu’à condition que l’embellie économique se poursuive. "Il y a un réel décalage entre la surenchère des promesses depuis un an et la réalité", a constaté la cheffe de groupe CDH à la Chambre, Catherine Fonck. La Vivaldi, il est vrai, est quelque peu victime de la surenchère de propositions qui a accompagné ces derniers jours les négociations budgétaires, notamment du côté socialiste, mais les libéraux, les écologistes et le CD&V se sont également prêtés à l’exercice.