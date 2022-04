Selon le député de la N-VA Sander Loones, le déficit "explose" pour atteindre un montant "désastreux" de 20,7 milliards d'euros. "Qu'il y ait des dépenses supplémentaires en temps de crise et de guerre est évident. Mais que dans le même temps, le gouvernement ne prenne pas une seule mesure pour renforcer les fondements de notre sécurité sociale est impardonnable", déclare M. Loones. "Le gouvernement De Croo menace ainsi notre modèle social", a-t-il déclaré. Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi que le déficit budgétaire est passé à 20,7 milliards d'euros en raison de la crise coronaire et de la guerre en Ukraine, soit 4,3 milliards d'euros de plus que lors de l'élaboration du budget.

Le parti d'opposition n'est pas tendre avec la trajectoire budgétaire du gouvernement fédéral. "Le déficit budgétaire explose, Vivaldi empile les factures, mais ne propose pas une seule mesure supplémentaire du marché du travail pour soutenir ces dépenses", déclare le député Sander Loones.

Selon lui, les nouveaux chiffres du budget sont une nouvelle preuve que "le PS tire les ficelles et fait passer les intérêts du parti avant l'intérêt général". "Traqués par le PTB, les ministres Dermagne et Lalieux refusent de faire évoluer le mini pacte social vers un pacte social turbo dont nous avons tant besoin. Et le Premier ministre De Croo n'est pas en mesure de les inciter à agir".