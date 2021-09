Le gouvernement flamand et les assureurs vont rembourser intégralement les dégâts des intempéries: "Cela prouve que le secteur ne recule pas devant sa responsabilité sociale"

Belgique

Le gouvernement flamand et les assureurs ont conclu un accord qui doit garantir le remboursement intégral des dommages causés par les intempéries et inondations sans précédent de la mi-juillet. C'est ce qu'ont annoncé mardi le ministre-président Jan Jambon et le ministre des Finances et du Budget Matthias Diependaele.