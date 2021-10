Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté jeudi, en troisième lecture, le projet de décret qui réforme le texte qui organise les études supérieures: le décret dit Paysage. Il sera examiné prochainement au parlement, en commission d’abord puis soumis au vote en séance plénière.

“Aujourd’hui, trop d’étudiants passent un nombre élevé d’années dans l’enseignement supérieur sans obtenir un diplôme à la fin de leur parcours”, explique la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR). “L’absence de balises claires pénalise particulièrement les plus fragiles. Or, on connait l’importance d’un diplôme dans l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Des changements étaient donc nécessaires. La réforme soutient les étudiants, les accompagne dans leur réussite et vers l’obtention d’un diplôme.”

La différence principale entre l’ancien et le nouveau système est la clarification de la notion de réussite et la réinstauration d’une structure claire dans le parcours de l’étudiant (lire “Voici les jalons qui doivent éviter que l’étudiant ne trimballe des échecs pendant des années”, LLB 20/10/2021). Rappelons notamment que les étudiants auront deux ans pour valider les 60 crédits de la première année, et cinq, pour l’ensemble du bachelier. Le passage entre bachelier et master sera aussi mieux balisé.

L’entrée en vigueur est fixée à septembre 2022 pour tous les nouveaux étudiants qui entameront des études supérieures. Pour les autres, le système actuel reste valable.