Selon les cabinets du ministre-président wallon Elio Di Rupo et de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, depuis le 15 mars, les 40 centres de vaccination et les 12 antennes de proximité ont été dimensionnés de manière à pouvoir effectuer un peu plus de 207.000 injections par semaine, 6 jours/7, jusqu'à 15 heures par jour pour les centres majeurs et 12 heures pour les centres et antennes de proximité. Ce dispositif tourne aujourd'hui en deçà de cette capacité tenant compte du nombre de vaccins anti-Covid reçus de manière hebdomadaire par la Belgique, même si la progression est significative chaque semaine. Ainsi ce sont 160.000 doses qui devraient être administrées cette semaine pour environ 120.000 la semaine passée.

Ces sites de vaccination vont donc toutefois monter en puissance.

Cette augmentation s'opérera, dès cette semaine, via une augmentation de la cadence d'injection par heure. Dans le respect de la santé et de l'intégrité des personnes, chaque vaccinateur pourra passer de 20 à 25 injections par heure.

En outre, 86 nouvelles lignes de vaccination, réparties équitablement sur le territoire wallon, dans les centres existants qui offrent suffisamment d'espace d'adaptation seront rapidement déployées.

Un budget de plus de 26.5 millions vient d'être dégagé par le gouvernement wallon afin de mener à bien cette opération.

En cas de besoin, deux autres leviers pourront également être activés si les livraisons le nécessitent: une ouverture des 40 centres de vaccination fixes le dimanche afin d'être opérationnels 7 jours/7 (potentiel d'augmentation de plus de 33.000 injections/semaine); une généralisation de l'ouverture de tous les centres à 15h par jour, de 7h à 22h (potentiel d'augmentation de plus de 26.000 injections/semaine). Actuellement, seuls les 9 centres majeurs de Wallonie sont ouverts selon cet horaire. Les centres de proximité et les antennes sont, quant à eux, ouverts 12h par jour, de 8h à 20h.