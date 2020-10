"La crise sanitaire provoque une crise sociale et économique à laquelle les CPAS wallons doivent faire face", souligne le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon, dans un communiqué. La répartition sera réalisée sur la base du mécanisme de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale (FSAS).

L'enveloppe pour les Communes, elle, est destinée à neutraliser l'impact négatif de la crise sanitaire sur les paramètres économiques permettant de calculer le fonds des communes.

"La pandémie affecte le fonctionnement des services et impose de nombreuses initiatives. Le gouvernement wallon se veut proactif, pour anticiper au maximum les effets de cette crise sur les finances des CPAS et des Communes, assurer la continuité des services aux citoyens et répondre aux urgences économiques et sociales du terrain", selon le ministre PS.

Autre mesure favorable aux pouvoirs locaux: le gouvernement a dégagé une enveloppe de 13,560 millions supplémentaires (pour atteindre un montant total de 46 millions d'euros) afin d'en revenir à une compensation à 100% des pertes subies par les Communes et les Provinces à la suite des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge.