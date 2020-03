Sabine Laruelle et Patrick Dewael, les "missionnaires" royaux, pourraient annoncer ce soir avoir obtenu un accord politique important.

En effet, un accord général aurait été dégagé afin qu'un large soutien soit accordé par le parlement en faveur du gouvernement Wilmès, actuellement en affaires courantes et minoritaire.

Cet appui des partis de l'opposition aurait lieu dans le cadre strict de lutte contre le coronavirus.

Le PS et Ecolo (et Groen) avaient annoncé ce dimanche souhaiter appuyer de l'extérieur le gouvernement fédéral actuel. Défi et le CDH avaient fait part également de leur bonne volonté politique dans le cadre de la crise actuelle.

Mais, depuis 14 heures, une réunion des présidents du MR, de l'Open VLD, du CD&V, du SP.A et de la N-VA laisse penser que ce soutien au gouvernement Wilmès est largement partagé. Même les nationalistes flamands pourraient soutenir le gouvernement Wilmès depuis leurs sièges d'opposition à la Chambre.

Ces informations doivent encore être confirmées et précisées. Une conférence de presse pourrait être organsée en soirée.

Les pouvoirs spéciaux devraient être octroyés au gouvernement Wilmès afin de lutter contre le virus. Grâce à ce mécanisme, le gouvernement peut décider par arrêtés royaux sans passer par le parlement.

Les négociations pour obtenir cet accord ont été très tendues ces dernières heures. Un mécanisme de représentation des partis d'opposition au sein du gouvernement Wilmès aurait été imaginé. Ce dimanche soir, ce point coinçait toujours politiquement.