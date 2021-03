Si le retour du beau temps est une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus, il est également synonyme de départs massifs vers la Côte belge. Ce mardi 30 mars, de nombreux Belges ont ainsi pris la route du littoral . Les trains de la SNCB ont été pris d'assaut, au point que l'un d'entre eux a dû être évacué à Gand. Face à ces images de foule, le gouverneur de la Flandre Occidentale, Carl Decaluwé (CD&V) a manifesté sa colère. "C'est frustrant d'assister à ça, nous le prévoyions depuis des semaines", a-t-il commenté auprès de nos confrères de."Le Rail Pass gratuit est encore valable jusqu'à la fin du mois et le beau temps était annoncé. Il ne fallait pas être un grand scientifique pour comprendre que les choses allaient mal tourner."Le gouverneur a vivement fustigé la décision du Comité de concertation de ne faire entrer en vigueur qu'à partir du 3 avril les mesures visant à limiter l'afflux vers la Côte dans les trains . "Qui comprend cela ?", s'est-il interrogé. "En attendant nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien faire d'autre que d'observer l'afflux de plus en plus massif de personnes."Selon lui, les nombreux appels qu'il a lancés avec les bourgmestres n'ont pas été entendus. Il a ainsi notamment cité sa demande d'annuler le Rail Pass gratuit. "On s'est moqué de nous", a regretté M. Decaluwé, qui a expliqué craindre le pire pour les vacances de Pâques.Si la situation venait à dégénérer, il a insisté sur le fait qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures drastiques, demandant déjà aux Belges de ne pas venir à la Côte. "Si nécessaire, nous fermerons les accès au littoral. Cela s'est déjà produit et cela peut se reproduire, a-t-il mis en garde. Celui qui arrivera devra faire demi-tour."