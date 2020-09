Plusieurs vendredis par mois, des conférences gratuites sont organisées au Cercle de la Réunion, à Mons. Des personnalités sont invitées pour un déjeuner conférence. Ce vendredi 18 septembre, Jean-Marie Pfaff, ex-gardien star des Diables rouges et Mehdi Bayat étaient les guest star. L’évènement se déroule en présence du gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq (PS), qui en fait la promotion sur Facebook. “Dans le respect des normes en vigueur suite à la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire”, écrit-il sur son mur Facebook en lettres capitales. “Nous respectons scrupuleusement les règles imposées à l’Horeca.”

Ce respect strict des règles n’a visiblement pas été de mise pendant l’intégralité de la conférence, ni lors de la séance photo souvenir qui a suivi le repas. Une photo a circulé sur le réseau social montrant le gouverneur et Jean-Marie Pfaff posant devant l’objectif sans masque, entourés de 7 personnes collé serré et bras dessus, bras de dessous. Seul l’une des 9 personnes porte un masque. La scène fait tiquer : un gouverneur de province dispose dans ses compétences de la sécurité publique et fait figure d’acteur important dans la gestion de l’épidémie de Covid. Fin août, il avait lui même pris des mesures, imposant à chacun d’avoir son masque sur soi, dès 12 ans, dans toute la province de Hainaut.

“La photo immortalise un moment très court. Je n’ai retiré le masque que quelques secondes. Je le regrette… Mais je tiens à dire que je suis généralement dans l’observance des règles sanitaire”, nous indique Tommy Leclerq. “Je veux rassurer ceux qui auront vu la photo : la conférence a duré 40 minutes et tout le monde portait son masque. Ensuite nous sommes passés à table, où le masque n’est pas obligatoire. On s’est levé pour une photo. M. Pfaff a demandé de ne pas porter le masque. C’était très court, c’est comme quand vous sortez de voiture et ne remettez pas le masque durant quelques secondes. Mais ce masque aurait dû être remis, j’en conviens.”