En matière de premières doses, la cadence va s’accélérer en Belgique.

"Nous n’avons que des bonnes nouvelles, tous les indicateurs vont dans le bon sens, dans le vert de plus en plus foncé." Lors de la conférence de presse organisée ce mardi par le centre de crise, Yves Van Laethem n’a pas manqué d’optimisme à l’heure où la vaccination bat son plein et où les contaminations et les hospitalisations sont en baisse depuis plusieurs jours.

Depuis plusieurs semaines, le message est clair : au plus il y a de personnes vaccinées, au moins le virus circule et au moins il aura de chances d’évoluer et donc de voir émerger de nouveaux variants.