Après la saga interminable des masques, place à celle des filtres. Pour comprendre l’historique d’un regrettable destin pourtant annoncé comme "étant sous contrôle" par les autorités, il faut remonter au 24 avril dernier. Date à laquelle Sophie Wilmès, durant le Conseil national de sécurité de l’époque, détaille les différentes phases du déconfinement et fait une promesse : distribuer à chaque citoyen un masque et deux filtres, soit 22 millions de pièces livrées. Dans quel but ?