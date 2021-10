Alors que le prix de l’énergie, et du gaz en particulier, atteint des sommets, un conclave budgétaire s’ouvre ce vendredi. Le PS, premier parti de la Vivaldi, entend peser de tout son poids dans les orientations qui seront prises. "Nous venons de vivre deux crises très graves, avec le Covid et les inondations, et nous devons absolument éviter d’en vivre une troisième. La troisième crise ne peut pas être énergétique. L’énergie est un bien de première nécessité et je refuse que des Belges tombent dans la précarité énergétique. La riposte doit être immédiate ", souligne Pierre-Yves Dermagne (PS), vice-Premier ministre en charge de l’Économie qui propose deux mesures de soutien immédiates à destination des plus précarisés et par ailleurs de la population en général. "Il faut prolonger le tarif social au-delà de la fin d’année ", assure le socialiste qui souhaite rendre cette prolongation structurelle et donc perpétuelle.

(...)