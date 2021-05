© Montage (Belga et DR)

C’est un point qui ne figurait pas dans la liste des dernières mesures : l’obligation de mesurer le taux de CO2, pour savoir si la salle est assez aérée. Les connaissances scientifiques sur les aérosols ont en effet considérablement évolué sur l’année écoulée.

L’OMS a d’ailleurs publié un rapport en mars, reconnaissant l’importance de la ventilation. La raison ? "Une personne contaminée émet, lors de la respiration, de très fines particules qui peuvent continuer à circuler dans l’air pendant plusieurs heures. Ces particules sont appelées ‘des aérosols’. Il est donc important de s’assurer que la quantité d’aérosols contenant le virus soit aussi faible que possible, car elle est quasiment proportionnelle au risque de contamination à l’intérieur", explique la task force ventilation.

En ce qui concerne la transmission du virus par aérosol, il faut rappeler qu’il n’y a pas de valeur seuil du débit de ventilation, du taux de renouvellement d’air ou de la concentration en CO2 qui permette d’exclure totalement le risque de contamination. Ainsi, plus la ventilation est intense, plus le risque est réduit, sachant toutefois que d’autres facteurs jouent un rôle important dans le risque de transmission, "comme le nombre de personnes exposées dans un local, le nombre de personnes contaminées dans le local, la durée de l’exposition, l’usage de la voix (chant, cris, etc.)".

L’arrêté ministériel pris par le ministre Vandenbroucke fixant les règles de mise sur le marché des systèmes de purification de l’air dans les lieux publics, est dans sa dernière ligne droite. Il a été signé et sera publié dans les prochains jours.

