Il y a eu la crise de la peste porcine, qui a mobilisé les agents du département nature et forêts (DNF). Ensuite sont venus les scolytes, ces insectes qui menacent la forêt wallonne et constituent une crise sanitaire majeure. La tempête Ciara est venue couronner le tout, laissant un grand nombre de chablis (arbres déracinés) dans les forêts. Autant de travail supplémentaire pour les préposés forestiers de la DNF.

"Il manque 43 gardes forestiers sur 390 et 25 brigadiers sur 70, mais aussi de nombreux ouvriers forestiers Plus globalement, il manque 20 % du cadre à la DNF, soit 191 sur 800. Le ras-le-bol est généralisé. Les problèmes s’accentuent, car on a dû gérer plusieurs crises coup sur coup. On a par exemple été réquisitionné pour traquer des sangliers infectés en Gaume", pointe Guillaume Tavier, préposé forestier à la DNF et délégué CGSP.

