En raison de l'évolution de la crise sanitaire, les cinémas belges du groupe néerlandais Euroscoop seront fermés à partir de jeudi, ont annoncé mercredi ses dirigeants. Le groupe possède six cinémas en Belgique: les Euroscoop de Maasmechelen, Lanaken et Genk, le Siniscoop à Saint-Nicolas, le Cinéscope à Louvain-la-Neuve et l'Acinapolis à Namur.

Le message de fermeture a été publié sur l'ensemble de ses pages Facebook en milieu d'après-midi.

"La santé de chacun est plus que jamais notre priorité. Convaincus que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter contre ce virus, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de contribuer à l'effort collectif. C'est pourquoi nous avons décidé que nos cinémas fermeront leurs portes au public à partir de demain, le 29 octobre", peut-on y lire.