Comme le révélait La DH ce matin, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, a interdit à la juge d’instruction Anne Gruwez de parler du film “Ni juge, ni soumise”, dont elle est le personnage central. Le film, qu'il a seulement découvert vendredi, l'a fait sortir de ses gonds...

Anne Gruwez ne peut donc pas assister à la cérémonie des Magritte, le film ayant été sélectionné dans la catégorie des documentaires. Pas question qu’elle soit dans la salle et qu’elle monte sur scène si d’aventure le documentaire devait remporter la palme.

Ce film dont l’ambition est de montrer le travail, au jour le jour, d’un juge d’instruction et qui a reçu un accueil enthousiaste à la fois de la critique et du public, avec plusieurs prix à la clé, n’a pas eu l’heur de plaire à M. Hennart et c’est dès le mois d’avril 2018, soit deux mois après sa sortie en France et en Belgique, qu’il a donné pour injonction à Mme Gruwez ne plus participer à des projections et des débats publics.

“Tout tourne autour d’Anne Gruwez”

A l’occasion de sa rentrée , le barreau de Bruxelles organisait une projection du film de Jean Libon et Yves Hinant et le bâtonnier Michel Forges avait invité Anne Gruwez au débat qui devait suivre cette projection. L’apprenant, Luc Hennart a opposé son veto.

On n’a donc pas vu Anne Gruwez à cette occasion mais le président, lui, s’est rendu à cette projection et a vu le film…pour la première fois. (...)