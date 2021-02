Il est la bête noire des chauffards mais Lionel Van Damme n’en fait pourtant pas son obsession. Ce qui lui importe, répète-t-il, c’est le respect du Code de la route. Et ce, par tous les usagers, qu’ils soient faibles ou non. Il rappelle d’ailleurs que le terme "usagers faibles" avait été utilisé à l’époque uniquement dans le but de faciliter l’indemnisation des victimes de la route, quelles que soient les responsabilités en ce qui concerne les usagers dits faibles.