Ce vendredi, Sciensano dévoilait dans son rapport quotidien que le nombre de cas de coronavirus était en hausse sur notre territoire. En effet, sur la période du 19 au 25 janvier, une moyenne de 2.200 nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus a été recensée en Belgique, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à la période de sept jours précédente.

Variations régionales

Si la hausse est observable à l'échelle nationale, le coronavirus ne se transmet pas de la même manière dans chaque région du pays. En effet, lors de la conférence de presse de ce vendredi matin, Yves Van Laethem soulignait que les nouvelles contaminations continuaient bel et bien à augmenter en Flandre, mais qu'elles restaient plus ou moins stables en Wallonie, et qu'elles diminuaient même à Bruxelles.

Les chiffres du jour révèlent aussi une augmentation particulièrement drastique au sein de la Communauté germanophone: le rapport de Sciensano indique en effet une hausse spectaculaire de 79% de nouvelles contaminations dans cette zone de la Belgique.

© Sciensano

Augmentation sévère des cas dans le Limbourg

Certaines variations se manifestent également entre les différentes provinces belges. Parmi les provinces qui font figure de mauvaises élèves, on note le Limbourg, qui recense une hausse de 38% de nouveaux cas. Viennent ensuite les provinces du Luxembourg et du Brabant Flamand, qui enregistrent respectivement une augmentation de 25 et de 20% de nouvelles contaminations sur leur territoire. A l'inverse, la situation est relativement moins préoccupante dans les provinces d'Anvers (+8%), de Liège (+8%) et de Namur (+9%).

Anvers et les deux Flandre toujours les plus touchées

Toutefois, en nombre absolu de cas, c'est toujours la province d'Anvers qui est la plus sévèrement touchée, avec 2.259 nouvelles contaminations enregistrées entre le 19 et le 25 janvier, suivie par la Flandre orientale (2.195 nouveaux cas) et la Flandre occidentale (2.071 nouveaux cas). Des chiffres logiques, quand on sait que ces trois provinces sont les plus peuplées de Belgique. Naturellement, ce sont les provinces du Luxembourg et de Namur qui recensent le moins de nouvelles contaminations en nombre absolu, avec respectivement 354 et 475 nouveaux cas enregistrés.